В Китае запретят электромобили с выдвижными дверными ручками

В Китае запретят продажу новых электромобилей, оснащенных выдвижными дверными ручками.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Autoblog, данный элемент экстерьера выглядит аккуратно, снижает аэродинамическое сопротивление и соответствует футуристическому образу, к которому стремятся многие производители электромобилей. Однако такие ручки также снижают безопасность.

Запрет на продажу новых электромобилей с выдвижными ручками в Китае планируется ввести с 1 января 2027 года. Регуляторы объясняют это тем, что механизмы открывания дверей, работающие только от электричества, могут заблокировать пассажиров во время аварий или отключения электроэнергии, превращая такую элементарную вещь, как открытие двери, в вопрос жизни и смерти.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно опубликовало законопроект, требующий, чтобы все транспортные средства массой менее 3,5 тонны имели как внутренние, так и внешние ручки с механическим аварийным открыванием. Суть законопроекта весьма понятна: если в результате аварии выходит из строя батарея или проводка электромобиля, его двери все равно должны открываться вручную.

Как пишет Autoblog, многие электромобили уже оснащены механическими дверными ручками в салоне, но владельцы часто испытывают трудности с их поиском или управлением в стрессовых ситуациях. Иногда такие ручки вообще не работают. Сбои в работе в холодную погоду, задержки срабатывания и защемления пальцев также вызывают недовольство. Проблема касается не только Китая.

Хотя новые правила затронут несколько марок, включая BYD и Mercedes-Benz, электромобили Tesla оказалась в центре особого внимания. Все модели Tesla используют утопленные, электронно управляемые ручки, которые сливаются с кузовом. Со стороны владельцев этих электромобилей растет число жалоб на то, что происходит при отключении питания системы. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли в авариях с участием Tesla, где отказали электрические дверные ручки. Есть задокументированные случаи, когда пассажирам Tesla Model Y приходилось разбивать окна автомобиля, чтобы выбраться из транспортного средства, поскольку его ручки перестали работать.

Вскоре Tesla может столкнуться с серьезными изменениями, поскольку регулирующие органы в США и в других странах изучают, соответствуют ли существующие конструкции этих электромобилей новым стандартам безопасности. Так как Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, брендам, предлагающим аналогичные конструкции открытия дверей, придется пересмотреть свои решения, если они хотят сохранить свою долю рынка.

Выдвижные дверные ручки когда-то считались крутой фишкой электромобилей, подобно той, какой в свое время считались выдвижные фары. Но, как и в случае с выдвижными фарами, этот элемент дизайна представляет собой угрозу безопасности. Автопроизводителям, работающим в Китае, придется либо перепроектировать свои модели, либо интегрировать в них более интуитивно понятные и надежные механические механизмы открывания дверей, которые легко обнаружить в стрессовой ситуации. Поскольку такие изменения в безопасности вводятся на одном из крупнейших автомобильных рынков другие страны, вероятнее всего, последуют примеру Поднебесной.