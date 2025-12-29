В Анкаре состоялось мероприятие "Наше братство вечно"

В Анкаре, в Университете Хаджи Байрам Вели, состоялось мероприятие, посвященное азербайджано-турецкому братству и Дню солидарности азербайджанцев мира, сообщила Day.Az участница вечера, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

Концертная программа под названием "Наше братство вечно" была организована в рамках проекта Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции. В концертной программе приняли участие народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева и Гюльянаг Мамедова, солист Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Фахри Кязым-Ниджат, которые исполнили любимые и знаковые произведения азербайджанской и турецкой музыкальной культуры.

"Азербайджан и Турция связаны не только общей историей и культурой, но и единым духовным пространством. Музыка является одним из самых сильных мостов между народами, а подобные мероприятия служат укреплению братства, которое передаётся из поколения в поколение. Для меня было большой честью выступать в Анкаре и ощущать тёплый приём турецкой публики. Концерт стал ярким событием братства Азербайджана и Турции ", - сказала Фидан Гаджиева.

Большой интерес у зрителей вызвали также яркие и динамичные выступления азербайджанского народного танцевального коллектива "Зангезур" при Азербайджанском культурном центре.

Концерт был воспринят как яркое проявление азербайджано-турецкого братства в культурной сфере и подарил участникам мероприятия незабываемые впечатления.