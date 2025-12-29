Жители Кяльбаджара радуются первому снегу

В Кяльбаджаре выпал первый в этом сезоне снег, подарив радостные эмоции местным жителям.

Как передает Day.Az, снежная погода преобразила город, создав по-настоящему зимнюю атмосферу.

Отмечается, что многие жители делятся фотографиями и видеокадрами первого снега в социальных сетях, выражая восхищение природной красотой родного края.