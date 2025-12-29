https://news.day.az/society/1806072.html Жители Кяльбаджара радуются первому снегу - ВИДЕО В Кяльбаджаре выпал первый в этом сезоне снег, подарив радостные эмоции местным жителям. Как передает Day.Az, снежная погода преобразила город, создав по-настоящему зимнюю атмосферу. Отмечается, что многие жители делятся фотографиями и видеокадрами первого снега в социальных сетях, выражая восхищение природной красотой родного края.
Жители Кяльбаджара радуются первому снегу - ВИДЕО
В Кяльбаджаре выпал первый в этом сезоне снег, подарив радостные эмоции местным жителям.
Как передает Day.Az, снежная погода преобразила город, создав по-настоящему зимнюю атмосферу.
Отмечается, что многие жители делятся фотографиями и видеокадрами первого снега в социальных сетях, выражая восхищение природной красотой родного края.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре