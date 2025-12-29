Подержанные легковые автомобили, ввозимые в Азербайджан, будет облагаться новой акцизной ставкой

Со следующего года для легковых автомобилей, импортируемых в Азербайджан и произведенных более 7 лет назад, будет применяться новая акцизная ставка.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Cогласно Налоговому кодексу, ставка акциза на легковые автомобили рассчитывается следующим образом:

• если объем двигателя до 2000 куб. см, акциз составляет 0,30 маната за каждый куб. см объёма двигателя;

• если объем двигателя до 3000 куб. см, акциз составляет 600 манат + 5 манат за каждый куб. см объёма двигателя от 2001 до 3000 куб. см;

• если объем двигателя до 5000 куб. см, акциз составляет 18 600 манат + 35 манат за каждый куб. см объёма двигателя от 4001 до 5000 куб. см;

• если объем двигателя свыше 5000 куб. см, акциз составляет 53 600 манат + 70 манат за каждый куб. см объёма двигателя свыше 5000 куб. см.

Для легковых автомобилей с объёмом двигателя более 3000 куб. см и сроком производства более 3 лет применяется иная ставка акциза:

• если объем двигателя до 4000 куб. см, акциз составляет 5600 манат + 15 манат за каждый куб. см объёма двигателя от 3001 до 4000 куб. см;

• если объем двигателя до 5000 куб. см, акциз составляет 20 600 манат + 40 манат за каждый куб. см объёма двигателя от 4001 до 5000 куб. см;

• если объем двигателя свыше 5000 куб. см, акциз составляет 60 600 манат + 80 манат за каждый куб. см объёма двигателя свыше 5000 куб. см.