Президент Ильхам Алиев утвердил ряд поправок к Налоговому кодексу

Утвержден ряд поправок к Налоговому кодексу.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, внесены поправки в законы "О статусе депутата Милли Меджлиса", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "О государственном обязательном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании", "О государственной службе", "О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом", "О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатических служб, работающих в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики", "О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови, такими как гемофилия и талассемия", "О страховой деятельности", "Обязательное страхование от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом", "Об обязательной диспансеризации детей", "О таможенном тарифе", "О безналичных расчетах" и "О правах лиц с инвалидностью".