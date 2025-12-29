https://news.day.az/officialchronicle/1806034.html Президент Ильхам Алиев утвердил государственный бюджет на 2026 год Утвержден закон "О государственном бюджете на 2026 год". Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев утвердил государственный бюджет на 2026 год
Утвержден закон "О государственном бюджете на 2026 год.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год составят 38 609 000,0 тысячи манатов, расходы - 41 703 600,0 тысячи манатов.
Закон вступает в силу 1 января 2026 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре