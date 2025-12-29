В Азербайджане повышаются акцизные ставки на энергетические напитки

В Азербайджанской Республике повышаются акцизные ставки на энергетические напитки, производимые в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, акцизная ставка на энергетические напитки будет увеличена на 0,2 маната и составит 3,3 маната за каждый литр.