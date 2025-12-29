https://news.day.az/world/1805985.html Вооруженное нападение бандитов в Коста-Рике на офицера полиции попало на ВИДЕО В Коста Рике офицер полиции сумел обратить в бегство четырёх вооруженных бандитов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Доставщица еды, конечно, в рубашке родилась, не словив ни одной пули под перекрестным огнем. Представляем вашему вниманию данное видео:
