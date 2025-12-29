Вооруженное нападение бандитов в Коста-Рике на офицера полиции попало на

В Коста-Рике офицер полиции сумел обратить в бегство четырёх вооруженных бандитов.

Доставщица еды, конечно, в рубашке родилась, не словив ни одной пули под перекрестным огнем.

