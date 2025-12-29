Пожар в доме престарелых в Индонезии

В Индонезии в результате крупного пожара в доме престарелых погибли 16 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает телекомпания NDTV.

"Сообщение о пожаре поступило в 20:31 в воскресенье в дом престарелых в Манадо, столице провинции Северный Сулавеси", - указано в материале.

В результате данного происшествия погибли 16 человек, еще трое получили ожоги различной степени тяжести. Кроме того, спасателям удалось эвакуировать 12 человек.

По данным NDTV, тела многих жертв были найдены в их комнатах.