Пожар в доме престарелых в Индонезии

В Индонезии в результате крупного пожара в доме престарелых погибли 16 человек.
"Сообщение о пожаре поступило в 20:31 в воскресенье в дом престарелых в Манадо, столице провинции Северный Сулавеси", - указано в материале.
В результате данного происшествия погибли 16 человек, еще трое получили ожоги различной степени тяжести. Кроме того, спасателям удалось эвакуировать 12 человек.
По данным NDTV, тела многих жертв были найдены в их комнатах.
