Samsung хочет использовать во флагманских смартфонах дешевые экраны

Компания Samsung рассматривает возможность использования OLED-панелей от китайского производителя BOE в будущих флагманских смартфонах линейки Galaxy S. Соответствующие переговоры прошли на уровне руководства двух компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Мобильное подразделение Samsung ищет способы снизить затраты на производство из-за растущих цен на ключевые компоненты, включая процессоры, камеры и память. Диверсификация поставщиков дисплеев стала одним из логичных шагов в этой стратегии. Хотя ранее компания традиционно оснащала свои флагманские устройства экранами собственного производства.

BOE уже является давним партнером Samsung по поставкам LCD-панелей для телевизоров, а также производит экраны для некоторых моделей iPhone. Репутация компании как поставщика OLED-экранов за последние годы укрепилась.

Примечательно, что Samsung Display недавно выиграла судебный патентный спор против BOE, что временно ограничивало поставки китайских панелей в США. Однако сейчас отношения между компаниями, судя по всему, нормализовались.

Окончательное решение по использованию более дешевых дисплеев BOE в смартфонах Samsung пока не принято.