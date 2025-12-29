Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1 на пять лет

Трасса "Истанбул-парк" в Турции ведет переговоры о возвращении Гран-при в календарь Формулы-1 на постоянной основе с пятилетним контрактом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Auto sport Web, предложение о пятилетнем соглашении было сделано летом 2025 года. Главным условием для заключения контракта является модернизация инфраструктуры автодрома для соответствия современным стандартам Formula One Management (FOM). Промоутеры ищут инвесторов для финансирования работ.

Трасса, известная своим сложным рельефом и восьмым поворотом, уже возвращалась в календарь на временной основе в 2020 и 2021 годах. Ожидается, что при успехе переговоров "Истанбул-парк" станет постоянным этапом, а не ротируемым, как, например, трасса в Портимане (Португалия), которая вернется в 2027-2028 годах.