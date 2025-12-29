Во сколько манатов обойдется новогодний стол?

До Нового года остаются считанные дни. Каждый провожает последние дни уходящего года и готовится встретить 2026-й.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, те, кто планирует встречать праздник дома, отправляются на рынки за праздничными покупками.

Сотрудники телеканала также побывали на одном из столичных рынков.

Во сколько же обойдется праздничный стол для одной семьи - вопрос, который волнует многих.

По мнению специалистов, для более-менее нормальной праздничной закупки необходимо предусмотреть минимум 250-300 манатов. Наибольшие расходы приходятся на мясо и масло, а также на овощи.