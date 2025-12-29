Президент Ильхам Алиев и роль Азербайджана в успехе коридора "Север-Юг"

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Международный транспортный коридор "Север-Юг" сегодня все чаще описывают как совокупность альтернативных маршрутов - западного, восточного, каспийского, мультимодального. Однако за этим техническим языком нередко ускользает главное: без Азербайджана - и без политической линии, последовательно выстроенной Президентом Ильхамом Алиевым, - этот коридор не способен ни нормально функционировать, ни тем более конкурировать на евразийском уровне.

Западная ветка МТК "Север-Юг" через Азербайджан - это самый короткий и стабильный сухопутный путь между Россией и Ираном. Восточное направление этого коридора, идущее через Центральную Азию, действительно развивается и демонстрирует рост, но по своей природе оно более протяженное, более дорогое и более сложное с точки зрения координации. В стратегической перспективе это делает его дополнением, но не заменой маршрута через Азербайджан.

Показательно, что эту реальность фиксируют уже не только политики, но и институты развития. Представители Евразийского банка развития заявляли агентству Trend, что рост значимости МТК "Север-Юг" стал одним из ключевых трендов последних лет. По оценке банка, объем перевозок по этому коридору уже превысил 20 млн тонн, а целевой показатель к 2030 году составляет 32 млн тонн. Эти цифры важны в контексте: ЕАБР фактически ставит "Север-Юг" в один ряд с крупнейшими евразийскими маршрутами и подчеркивает, что дальнейший рост напрямую зависит от устойчивости транзитных узлов. В этой логике Азербайджан выступает центральным элементом всей конструкции.

Азербайджан за последние годы превратился в каркас коридора. Здесь сходятся железнодорожные линии, автотрассы и каспийская логистика, здесь внедряются сквозные тарифы и отрабатываются механизмы координации с соседями. И, что принципиально, здесь транзит не становится заложником внутриполитических колебаний. В условиях, когда для грузоотправителей решающими являются предсказуемость и стабильность, этот фактор нередко перевешивает чисто технические преимущества альтернативных маршрутов.

Ключевая роль в этом процессе принадлежит, конечно, Президенту Ильхаму Алиеву. В Азербайджане МТК "Север-Юг" изначально рассматривался как элемент долгосрочной государственной стратегии. Ильхам Алиев одним из первых в регионе сделал ставку на транзит как на самостоятельный источник экономического и политического веса. Именно при нем Азербайджан перестал быть просто территорией "между" и превратился в крупный логистический узел, встроенный сразу в несколько евразийских направлений.

Характерно, что даже самые проблемные элементы коридора сегодня обсуждаются уже в иной тональности. Речь идет прежде всего об участке Решт-Астара, который долгие годы оставался слабым звеном западной ветки. На этом фоне показательно заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, сделанное в декабре в Баку. Он прямо сказал, что строительство железной дороги Решт-Астара может начаться уже в следующем году, подчеркнув, что подготовительные работы выполнены примерно на 50 процентов и что Иран тесно сотрудничает по этому проекту с Азербайджаном и Россией. Это заявление важно не только содержательно, но и политически: его делает руководитель внешнеполитического ведомства, тем самым выводя проект в разряд стратегических приоритетов.

Фактически это признание того, что без азербайджанского участка западная ветка не сможет реализовать свой потенциал, а сам коридор останется фрагментированным. Именно поэтому, несмотря на развитие восточного маршрута через Центральную Азию, проект Решт-Астара не был свернут и не исчез из повестки. Он остается ключом к тому, чтобы маршрут через Азербайджан стал не просто конкурентоспособным, а доминирующим по сочетанию скорости, стоимости и стабильности.

В итоге складывается достаточно однозначная картина. МТК "Север-Юг" может существовать без Азербайджана лишь в виде отдельных элементов, направлений и статистических отчетов. Но как целостный, устойчивый и конкурентный евразийский коридор он невозможен без Баку.

Азербайджан обеспечивает не только географическую связку между севером и югом, но и институциональную сборку маршрута, без которой он распадается на разрозненные и менее эффективные ветки. Именно в этом заключается стратегический итог политики Президента Ильхама Алиева: Азербайджан сумел превратить транзит из вспомогательной функции в инструмент экономического роста и даже "мягкой силы". И пока эта логика сохраняется, любые разговоры о будущем МТК "Север-Юг" в обход Азербайджана будут оставаться теоретическими - и, по сути, неконкурентоспособными.