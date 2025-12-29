В Баку на всех автобусных маршрутах запущены NFC-платежи

На всех автобусных маршрутах Баку, оборудованных системой безналичной оплаты, активирован механизм оплаты с использованием местных банковских карт, поддерживающих технологию NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что одним из главных нововведений, реализованных в рамках новой системы, является расширение возможностей последовательной оплаты. В настоящее время количество последовательных платежных операций для пассажиров увеличено с 1 до 2. Эта возможность внедряется на начальном этапе проекта NFC. По результатам начального этапа планируется в будущем увеличить количество последовательных платежных операций.

Новая система предоставляет пассажирам дополнительные преимущества. Отпала необходимость иметь при себе наличные средства или физическую BakıKart - оплату можно произвести за считанные секунды с помощью смартфона, смарт-часов, банковской карты или других устройств с поддержкой NFC. Для этого достаточно поднести устройство к валидатору, после чего платеж мгновенно распознается и транзакция завершается.

Пассажирам рекомендуется использовать для оплаты проезда в автобусах местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны или иные устройства, поддерживающие данную технологию.