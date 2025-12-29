Россия готова участвовать в восстановлении Украины

Россия готова принимать участие в восстановлении Украины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции после переговоров с Володимиром Зеленским.

"Россия хочет, чтобы Украина процветала. Путин готов участвовать в восстановлении Украины", - заявил Трамп.

По словам американского лидера, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным обсуждался вопрос о Запорожской атомной электростанции. Трамп отметил, что Россия хочет, чтобы АЭС находилась в распоряжении Украины. Он также сообщил, что Путин выразил желание встретиться с Зеленским, и такая встреча состоится в подходящее время.

Президент США добавил, что при успешном ходе переговоров на урегулирование оставшейся части соглашения может потребоваться несколько недель.

Ранее мы сообщали, что переговоры Трампа и Зеленского продолжатся завтра.