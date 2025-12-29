Премьер Камбоджи высказался о соглашении с Таиландом

Договоренность о прекращении огня, достигнутая 27 декабря на специальном заседании Генерального пограничного комитета Камбоджи и Таиланда, не означает капитуляцию Камбоджи или ее отказ от права на самооборону.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил камбоджийский премьер-министр Хун Манет, слова которого приводит газета Khmer Times.

Решение о взаимном прекращении огня, сказал он, "не означает, что Камбоджа капитулирует или готова поступиться своей территориальной целостностью ради мира", и это также не означает, что страна "не способна или отказалась от права на самооборону". Напротив, это решение показывает, что государство решило идти мирным путем и ставить жизнь и благополучие своих людей в качестве своего высшего и самого важного приоритета, несмотря на давление или трудности, указал премьер.

Камбоджа придает наивысшее значение "миру и развитию", всегда поддерживая и участвуя в сохранении регионального и глобального порядка на основе международного права, договоров, конвенций и соглашений, которые Пномпень принял, особенно Устава ООН и Хартии АСЕАН, с целью мирного и позитивного сосуществования со всеми странами как в регионе, так и во всем мире, подчеркнул глава правительства.

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени) 27 декабря на прошедшем в субботу третьем специальном заседании Генерального пограничного комитета двух стран. В принятом по итогам встречи совместном заявлении говорится, что стороны соглашаются на немедленное прекращение боевых действий, включая атаки на гражданских лиц, гражданские объекты и инфраструктуру, а также военные цели обеих сторон. Они обязуются избегать неспровоцированного огня, продвижения или перемещения войск к позициям или войскам другой стороны.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней таиландские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.