Южный газовый коридор превратился в устойчивую платформу сотрудничества

Выход на европейские рынки, прежде всего, создал условия для стремительного развития газодобычи в Азербайджане.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, комментируя предстоящее 31 декабря знаменательное событие - пятилетие начала экспорта азербайджанского газа в Европу.

По словам эксперта, официальная статистика наглядно подтверждает эту динамику: если в 2017 году, до ввода в эксплуатацию проекта "Шахдениз-2", в стране добывалось 28,6 млрд. кубометров природного газа, то к 2024 году этот показатель вырос до 50,4 млрд. кубометров.

"За тот же период объемы экспорта газа также существенно увеличились - с 8,5 млрд. до 25,3 млрд. кубометров. Причем, данная позитивная тенденция сохранится и в дальнейшем, поскольку освоение новых газовых запасов Азербайджана уже стало объективной реальностью", - сказал Шабан.

Следует отметить, что официальный Баку рассматривает "голубое топливо" не просто как товар, подчеркнул наш собеседник. Природный газ воспринимается как стратегический инструмент, направленный как на укрепление энергетической безопасности страны, так и на развитие долгосрочного регионального и международного сотрудничества.

"Благодаря своевременным и выверенным решениям Президента Ильхама Алиева Азербайджан упрочил свои позиции надежного поставщика энергии на региональном и глобальном уровнях, выстроил образцовую модель взаимодействия с участниками проектов и транзитными государствами, а также сумел завоевать высокий уровень доверия со стороны многочисленных европейских потребителей, подтвердив статус надежного партнера. И, что особенно важно, в результате последовательной и устойчивой энергетической политики Азербайджана Южный газовый коридор - масштабный инфраструктурный проект XXI века - уже превратился в широкую платформу, в рамках которой сбалансированы интересы производителей, транзитных стран и потребителей, а также обеспечены условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева