Ожидаются магнитные бури

30-31 декабря ожидается магнитные бури.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси.

Отмечается, что под воздействием рекуррентных корональных дыр с отрицательной полярностью в период 30-31 декабря ожидается в целом неустойчивая космическая погодная обстановка.

При этом не исключается кратковременное повышение геомагнитной активности до уровней G1-G2.