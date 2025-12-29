https://news.day.az/society/1805956.html Ожидаются магнитные бури - ДАТЫ 30-31 декабря ожидается геомагнитные бури. Как передает Day.Az, об этом проинформировала Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси. Отмечается, что под воздействием рекуррентных корональных дыр с отрицательной полярностью в период 30-31 декабря ожидается в целом неустойчивая космическая погодная обстановка.
