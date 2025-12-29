"Сабах" вошел в число наименее проигрывающих команд Европы

Лидер Мисли Премьер-лиги "Сабах" оказался среди команд с наименьшим количеством поражений в национальных чемпионатах Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в текущем сезоне лишь девять европейских команд идут по чемпионату без единого поражения. В этот список входят "Линкольн" (Гибралтар), "Тре Фиори" и "Ла Фиорита" (оба - Сан-Марино), "Бенфика" и "Порту" (Португалия), "Бавария" (Германия), "Вардар" (Северная Македония), "Фенербахче" (Турция) и "Славия" (Чехия).

"Сабах" же занимает 10-е место в этом рейтинге. Бакинский клуб потерпел лишь одно поражение в 16 матчах чемпионата. Аналогичный показатель имеют еще 20 команд, среди которых "Спортинг" (Португалия), "Милан"(Италия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "ПСВ" (Нидерланды) и "Галатасарай" (Турция).

Напомним, что после 16 туров "Сабах" с 37 очками возглавляет турнирную таблицу Мисли Премьер-лиги. Единственное поражение команда потерпела в третьем туре в домашнем матче против "Имишли" (0:1).