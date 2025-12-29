Список банков и обменников, которые будут работать в праздники

В нерабочие дни с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года будут функционировать некоторые филиалы и отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валют.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В праздничные дни, в целях обеспечения непрерывного доступа туристов, находящихся в нашей стране, и граждан страны к услугам по обмену валют в общей сложности будут обслуживать клиентов 60 точек продаж 12 банков (в том числе 8 точек продаж 4 банков - в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО "Азерпочт", 9 лицензированных пунктов обмена валют и их дополнительные объекты (в том числе 2 - в круглосуточном режиме).

