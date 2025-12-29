https://news.day.az/azerinews/1806000.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva “Bakı Ağ Şəhər”də olublar - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva dekabrın 29-da "Bakı Ağ Şəhər"də olublar.
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva “Bakı Ağ Şəhər”də olublar - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva dekabrın 29-da "Bakı Ağ Şəhər"də olublar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizin başçısı, birinci xanım və qızları burada "Qarabağ atları" heykəltəraşlıq kompleksi, həmçinin Babək kvartalında həyata keçirilən işlər ilə tanış olub, Palıd meydanı parkında ilk palıd ağaclarını əkib, "Zaman" meydanının və buradakı piyada körpüsünün açılışında iştirak ediblər.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре