Назван отмененный гаджет Apple

Корпорация Apple планировала выпустить разноцветные наушники AirPods, но отказалась от это идеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на публикацию в X известного коллекционера техники Apple под ником Kosutami. Пользователь выложил фотографии наушников, которые внешне напоминают AirPods первого поколения, но имеют корпус желтого и розового цвета. Kosutami утверждает, что такими должны были быть наушники Apple, но в компании передумали и выпустили гарнитуру только в белом цвете.

По словам инсайдера, наушники, которые он раскрыл, были раскрашены в стиле iPhone 5c. Это недорогой смартфон Apple, который вышел в 2013 году и получил пластиковый корпус. Девайс продавали в разных цветах. Однако по определенным причинам в Apple отказалась выпускать разноцветные наушники и отменили проект.

Журналисты MacRumors предположили, что Apple разработала пять различных цветовых вариантов AirPods. Они подытожили, что единственными разноцветными наушниками Apple на данный момент являются AirPods Max.