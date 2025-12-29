Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда будет готов завершить карьеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би Би Си".

40-летний Криш был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке. Во время церемонии он признался, что ему становится тяжелее играть, но он по-прежнему находит мотивацию.

"Я по-прежнему испытывают страсть от футбола и хочу продолжать. Неважно где я играю, на Ближнем Востоке или в Европе. Я всегда наслаждаюсь футболом и хочу, чтобы это продолжалось.

Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и достигнуть отметки в 1000 голов за карьеру. Несомненно, я это сделаю, если не будет травм", - заявил футболист.

В прошлом месяце Роналду дал интервью своему другу, британскому журналисту Пирсу Моргану. Тогда он сказал, что его карьера "скоро" закончится. "Думаю, я буду готов. Конечно, это будет тяжело, наверняка я буду плакать", - допустил португалец.

В настоящее время на счету Криштиану 956 забитых мячей на профессиональном уровне. В текущем сезоне он сыграл за "Аль-Наср" 14 матчей и 13 раз поразил чужие ворота.