205 медалей

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный медальный улов за год. Согласно данным портала judoinside, фиксирующем результаты команд на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне, в активе наших спортсменов 205 наград. Среди них 59 золотых, 48 серебряных и 98 бронзовых.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подобная статистика, в которой суммируются результаты не только первых сборных, но и команд младших групп, наглядно демонстрирует показатель роста. Причем, некоторые из наших спортсменов отличились сразу в нескольких возрастах. В частности, Кянан Насибов (+100 кг) отпраздновал победу на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23-х лет, а затем занял первое место на Гран-При Загреба.

Сразу на нескольких турнирах команда Азербайджана стала победительницей общего зачета. Особенно показателен результат на Гран-При Гвадалахары, принесший шесть золотых и три бронзовые награды. Победа в Мексике стала первой после Олимпиады для Хидаята Гейдарова (73 кг), также на высшую ступеньку пьедестала поднялись другой триумфатор Летних Игр Зелим Коцоев (100 кг), а также Балабей Агаев (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Вусал Галандарзаде (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Интересно, что только за первое полугодие азербайджанские дзюдоисты выиграли 94 награды (32-31-61) на международной арене. Медальная копилка внушительно пополнилась на чемпионате Европы среди кадетов в Скопье, откуда сборная привезла три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Чемпионами стали Анар Гулиев (50 кг), Расул Ализаде (55 кг) и Зейд Алескеров (60 кг), второе место заняла Нармин Агамирзазаде (48 кг), а в тройку вошли Гюльшан Гусейнова (44 кг) и Лейла Алекперова (48 кг).

Составляющей частью результатов стало и выступление на Мировом туре. Рейтинговые турниры принесли нашим дзюдоистам 33 медали (11-6-16). Если говорить о серии "Большого шлема", то в Париже победу одержал Руслан Пашаев (66 кг), в Баку чемпионом стал Зелим Цкаев (81 кг), в Душанбе первое место занял Балабей Агаев (60 кг), а в Астане триумфально после травмы вернулся Эльджан Гаджиев (90 кг).

Вместе с тем, увеличилось количество наград, завоеванных в женском зачете. Кенуль Алиева (48 кг) вошла в тройку на Гран-При Лимы, а затем стала второй на Играх Исламской Солидарности, где победу одержала Судаба Агаева (70 кг). В Эр-Рияде отличилась и Айдан Велиева (52 кг), на чьем счету бронза.

По результатам всего года Азербайджан в медальном зачете дзюдо занял 12-е место. Первую строчку занимает Франция с невероятным показателем в 187 золотых, 170 серебряных и 268 бронзовых наград. На второй позиции Бразилия (101-72-128), а замыкают тройку дзюдоисты под флагом Международной федерации (99-58-121).