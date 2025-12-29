В Азербайджане утвержден предел критерия нуждаемости на 2026 год

В Азербайджане предел критерия нуждаемости на 2026 год для назначения адресной государственной социальной помощи утвержден в размере 300 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе "О пределе критерия нуждаемости на 2026 год в Азербайджанской Республике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, предел критерия нуждаемости на следующий год увеличен на 15 манатов.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2026 года.