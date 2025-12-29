https://news.day.az/society/1806109.html В Азербайджане утвержден предел критерия нуждаемости на 2026 год В Азербайджане предел критерия нуждаемости на 2026 год для назначения адресной государственной социальной помощи утвержден в размере 300 манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе "О пределе критерия нуждаемости на 2026 год в Азербайджанской Республике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
