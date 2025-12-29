Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда на 2026 год

Утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим.

Согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2026 год должны быть утверждены в размере 13 032 340,5 тысячи манатов, а расходы - в размере 13 016 021,6 тысячи манатов.