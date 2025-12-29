Президент Ильхам Алиев утвердил прожиточный минимум на 2026 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, размер прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения на 2026 год установлен на уровне 300 манатов по стране, 317 манатов - для трудоспособного населения, 245 манатов - для пенсионеров и 260 манатов - для детей.

Закон вступает в силу 1 января 2026 года.