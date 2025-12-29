В последнее время, на основании расследований, проводимых правоохранительными органами, а также информации, распространяемой в СМИ, наблюдаются случаи участия некоторых граждан Азербайджанской Республики в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, а также в других вооруженных конфликтах.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Генеральной прокуратуры к гражданам.

"С сожалением отмечаем, что в результате этих боевых действий имеются погибшие, тяжело раненые, а также попавшие в плен наши граждане. Сообщаем, что Азербайджанская Республика, рассматривая защиту жизни, безопасности, прав и свобод своих граждан как высшую цель и обязанность государства, демонстрирует решительную и непримиримую позицию в отношении каждого лица, осуществляющего противоправную деятельность и нарушающего правопорядок, исходя из принципа неотвратимости юридической ответственности.

Так, участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств является не просто индивидуальным выбором, а в соответствии с требованиями национального уголовного законодательства и международных конвенций - тяжким, а в ряде случаев особо тяжким преступлением", - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики наемничество - то есть деятельность лица, не являющегося гражданином государства, участвующего в военном конфликте или военных действиях, не проживающего постоянно на его территории и не направленного для исполнения официальных обязанностей, осуществляемая с целью получения материального вознаграждения, а также участие в деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, признается преступлением. За такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на определенный срок (от 8 до 20 лет) либо пожизненного лишения свободы.

"До сведения наших граждан доводится, что независимо от каких-либо идеологических, материальных, личных или иных интересов участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, является преступлением. В отношении ряда наших граждан, уже занимавшихся подобной деятельностью, соответствующими правоохранительными органами Азербайджанской Республики возбуждены уголовные дела. По некоторым из них предварительное следствие завершено, дела направлены в суд для рассмотрения, и в отношении лиц, вина которых доказана, вынесены соответствующие приговоры - они приговорены к длительным срокам лишения свободы. По другим уголовным делам данной категории предварительное следствие в настоящее время продолжается.

Правоохранительные органы страны принимают все необходимые меры для предотвращения указанных незаконных действий, выявления лиц, допускающих противоправные деяния, и привлечения их к ответственности.

Напоминаем, что в соответствии с Конституцией обязанностью гражданина Азербайджана является соблюдение законов своего государства и защита своей Родины. Ни один материальный интерес не может быть важнее вашей жизни, свободы и будущего. Воздержание от незаконной деятельности и приоритет национальных интересов - наша общая моральная и правовая ответственность.

Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на незаконные призывы и с уважением относиться к законам нашего государства", - говорится в обращении.