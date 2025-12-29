Температура в Баку опустится до 0 градусов

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночные и утренние часы в отдельных местах возможна слабая морось. Умеренный юго-западный ветер утром временами сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, преимущественно в виде снега. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, однако к утру они постепенно прекратятся. Днём погода в основном будет без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, западный ветер в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит от 1 до 6° мороза, местами - до 2° тепла, днем - 6-10° тепла. В горных районах ночью ожидается 7-10° мороза, в высокогорье - 11-15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

В ночные и утренние часы на некоторых горных участках дорог возможно образование гололедицы.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az