Почему зимние шины необходимы?

Недостаточная подготовленность водителей к движению по обледенелым дорогам в зимний период приводит к серьезным проблемам. В связи с этим использование зимних шин является более целесообразным и крайне важным с точки зрения безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии для АЗЕРТАДЖ заявил транспортный эксперт Аслан Асадов.

По его словам, особенно острая необходимость в зимних шинах существует в регионах.

"Поскольку по сравнению с городом в районах выпадает больше снега, а гололед сохраняется значительно дольше. Зимние шины - это не обычные покрышки. Они обеспечивают лучшее сцепление автомобиля с дорогой на скользком покрытии и позволяют водителю легче управлять рулем. А это напрямую связано с безопасностью. В Баку снег иногда тает за один-два дня, тогда как в регионах водителям приходится неделями передвигаться по заснеженным дорогам. Поэтому использование зимних шин в первую очередь должно рассматриваться именно в регионах. Это означает меньше аварий и более безопасные дороги", - отметил эксперт.