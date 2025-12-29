Aksiz dərəcələrinin icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissəsi ləğv edilir
Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması qaydalarında dəyişiklik ediləcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, Vergi Məcəlləsinin 191.5-ci maddəsinə əsasən hesablanmış aksiz vergisinin icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissəsi istisna olmaqla, vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda artıq ödənilmiş məbləğlər digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi və ya vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir.
Qanun layihəsində yuxarıda sözügedən istisnanın aradan qaldırılması təklif edilir.
191.5-ci maddədə bildirilib ki, bu Məcəllə ilə müəyyən edilən aksizli mallara tətbiq edilən aksiz dərəcələrinin "Tibbi sığorta haqqında" Qanunla müəyyən edilmiş hissəsi icbari tibbi sığorta fonduna ödənilir.
"Tibbi sığorta haqqında" Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə görə 0,02 manat, vergi ödəyiciləri tərəfindən araq (vodka), tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş içki materialları, likyor və likyor məmulatlarının hər litrinə görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin 0,2 manatı, pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və pivə tərkibli digər içkilərin hər litrinə görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin 0,05 manatı, siqarilla (nazik siqarlar) və tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzedicilərinin 1000 ədədinə görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin 1,5 manatı və energetik içkilərin hər litrinə görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin 0,1 manatı məbləğində icbari tibbi sığorta haqqı ödənilir.
Qanun layihəsində yuxarıdakı maddənin ləğv olunması təklif edilir.
Yəni, mövcud qanunvericiliyə görə, alkoqollu içkilərə və tütün məlumatlarına tətbiq edilən aksiz dərəcələrinin "Tibbi sığorta haqqında" Qanunla müəyyən edilmiş hissəsi icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları formasında icbari tibbi sığorta fonduna ödənilir.
Layihədə aksizli mallar üzrə aksiz dərəcələrinin icbari tibbi sığorta fonduna ödənilən hissələrinin ləğv edilməsi və dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməsi və uyğunlaşdırma çərçivəsində həmin Qanunda inzibatçılığı müəyyən edən maddələrin ləğvi təklif edilir.
