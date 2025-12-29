В Азербайджане вводится акцизный налог на ввоз мобильных телефонов

Мобильные телефоны будут облагаться акцизным налогом, а за регистрацию более одного мобильного устройства, ввезенного физическим лицом для личного пользования, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, на каждое мобильное устройство, импортируемое в страну, будет взиматься акцизный налог в размере 20 манатов.

Физические лица будут освобождены от уплаты акциза при ввозе одного мобильного устройства в год для личного пользования.