В Азербайджане вводится акцизный налог на ввоз мобильных телефонов Мобильные телефоны будут облагаться акцизным налогом, а за регистрацию более одного мобильного устройства, ввезенного физическим лицом для личного пользования, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов.
В Азербайджане вводится акцизный налог на ввоз мобильных телефонов
Мобильные телефоны будут облагаться акцизным налогом, а за регистрацию более одного мобильного устройства, ввезенного физическим лицом для личного пользования, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов.
Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно изменениям в Налоговый кодекс, на каждое мобильное устройство, импортируемое в страну, будет взиматься акцизный налог в размере 20 манатов.
Физические лица будут освобождены от уплаты акциза при ввозе одного мобильного устройства в год для личного пользования.
