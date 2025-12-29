Рауль оценил роль Ямаля в сборной Испании на ЧМ-2026

Бывший нападающий мадридского "Реала" Рауль Гонсалес поделился мнением о роли форварда "Барселоны" Ламина Ямаля в сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в комментарии AS Рауль отметил, что, несмотря на высокий талант, Ямаль пока не готов нести на себе основную ответственность в национальной команде. "У него огромное будущее, но сейчас неправильно ожидать, что он будет тянуть сборную в одиночку. Основная роль на данный момент должна принадлежать более опытным футболистам", - заявил Рауль.

По его словам, молодой нападающий не должен постоянно чувствовать обязанность спасать команду, даже несмотря на то, что уже доказал свой высокий потенциал как в клубе, так и в сборной.

Рауль также вспомнил, что впервые увидел Ямаля вживую на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в товарищеском матче против Бразилии, подчеркнув, что футболист уже тогда выделялся уровнем игры. При этом экс-форвард добавил, что Ямаль все еще находится в процессе адаптации и имеет аспекты, над которыми необходимо продолжать работать.