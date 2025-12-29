В Кяльбаджаре на камеру попали косуля и ее детеныш

В Кяльбаджаре в объектив камеры попали косуля вместе с её детёнышем на заснеженном участке леса.

Как передает Day.Az, на опубликованных изображениях видно, как животные осторожно передвигаются среди покрытых снегом деревьев.

Отмечается, что подобные кадры вызывают большой интерес у общественности и наглядно демонстрируют богатство и красоту природы Кяльбаджара.