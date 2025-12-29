https://news.day.az/society/1805992.html В Кяльбаджаре на камеру попали косуля и ее детеныш - КАДРЫ В Кяльбаджаре в объектив камеры попали косуля вместе с её детёнышем на заснеженном участке леса. Как передает Day.Az, на опубликованных изображениях видно, как животные осторожно передвигаются среди покрытых снегом деревьев.
В Кяльбаджаре на камеру попали косуля и ее детеныш - КАДРЫ
В Кяльбаджаре в объектив камеры попали косуля вместе с её детёнышем на заснеженном участке леса.
Как передает Day.Az, на опубликованных изображениях видно, как животные осторожно передвигаются среди покрытых снегом деревьев.
Отмечается, что подобные кадры вызывают большой интерес у общественности и наглядно демонстрируют богатство и красоту природы Кяльбаджара.
