https://news.day.az/society/1805992.html

В Кяльбаджаре на камеру попали косуля и ее детеныш - КАДРЫ

В Кяльбаджаре в объектив камеры попали косуля вместе с её детёнышем на заснеженном участке леса. Как передает Day.Az, на опубликованных изображениях видно, как животные осторожно передвигаются среди покрытых снегом деревьев.