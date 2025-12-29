"Узбекнефтегаз" и SOCAR обсудили ход геолого-разведочных работ на Устюрте

АО "Узбекнефтегаз" и азербайджанская компания SOCAR рассмотрели ход геолого-разведочных работ, проводимых на инвестиционных блоках Устюртского региона в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП).

Как передает Day.Az, об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".

Вопрос был обсужден в ходе рабочей встречи председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Акмала Сангинова и вице-президента SOCAR Арзу Джавадовой.

Стороны также обсудили последующий этап реализации проекта по добыче углеводородов.

Руководство обеих компаний положительно оценило достигнутые результаты в рамках реализации совместного проекта, отметив своевременное выполнение поставленных задач.

Также было отмечено, что в рамках сейсмических исследований впервые в регионе в широком масштабе внедряются современные технологии. Некоторые из применяемых решений являются уникальными для территории Устюрта. Такой подход способствует ускорению геолого-разведочных работ, повышению качества и точности получаемых геофизических данных, а также формированию новых технологических возможностей и передовых стандартов в нефтегазовой отрасли Узбекистана.

По итогам встречи стороны договорились о координации следующих этапов проекта и обеспечении эффективной реализации запланированных мероприятий.

Напомним, что в августе 2024 года "Узбекнефтегаз" и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в гидрокарбонатной сфере, что дало старт геологическим исследованиям на плато Устюрт, включая сейсмическую разведку и подготовку к добыче углеводородов.

Кроме того, 24 июля 2025 года стороны заключили соглашение о разделе продукции (PSA), которое предусматривает полное обеспечение Узбекистана внутренними потребностями в нефти на ближайшие 25 лет. Добываемый газ также будет направляться на внутренний рынок, поддерживая промышленность страны доступными и качественными нефтепродуктами.