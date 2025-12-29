Экс-президента Кыргызстана лишили всех госнаград

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев лишен всех государственных наград.

Как передает Day.Az, соответствующий указ подписал действующий президент Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба кыргызского лидера.

"Во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года, в соответствии с частями 1, 2, 4 статьи 27 закона "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики", статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Лишить Атамбаева Алмазбека Шаршеновича следующих государственных наград Кыргызской Республики:

1) высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры";

2) орден "Манас" II степени;

3) орден "Данакер";

4) медаль "Данк".

2. Аннулировать:

1) указ президента "О награждении медалью "Данк" Атамбаева А.Ш." от 22 апреля 1999 года №106;

2) указ президента "О награждении орденом "Данакер" Атамбаева А.Ш." от 27 ноября 2007 года №518;

3) абзац третий указа президента "О награждении государственными наградами государственных и общественных деятелей республики" от 30 ноября 2011 года №311;

4) указ президента "О присвоении высшей степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" А.Ш. Атамбаеву" от 27 ноября 2017 года №1.

3. Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре в установленном порядке принять меры по изъятию государственных наград Кыргызской Республики и документов к ним, указанных в пункте 1 настоящего Указа, для последующей передачи в фонд государственных наград.

4. ⁠Настоящий указ вступает в силу со дня подписания", - говорится в указе.