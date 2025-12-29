https://news.day.az/world/1805967.html Катастрофа в Мексике: много погибших и раненых - ВИДЕО Как минимум 13 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в мексиканском штате Оахака. Еще 98 человек получили травмы. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в поезде находились 250 человек, среди которых девять членов экипажа.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уточнила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Поезд принадлежит компании Interoceanic. Он курсировал по "межокеанскому коридору", который был открыт в 2023 году.
