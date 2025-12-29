Катастрофа в Мексике: много погибших и раненых

Как минимум 13 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в мексиканском штате Оахака. Еще 98 человек получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в поезде находились 250 человек, среди которых девять членов экипажа.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уточнила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Поезд принадлежит компании Interoceanic. Он курсировал по "межокеанскому коридору", который был открыт в 2023 году.