Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в этой сфере

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев провел встречу с Постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой по случаю завершения ее дипломатической деятельности в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом агентству Trend сообщили в комитете.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках реализации Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между Правительством Азербайджана и ООН на 2026-2030 годы.

Стороны отметили, что этот документ является важной основой для перспективного партнерства в соответствии с национальными приоритетами Азербайджана и, в частности, вносит значительный вклад в реализацию Целей устойчивого развития "Устойчивые города и сообщества".

Анар Гулиев выразил благодарность гостю за его личную деятельность и конструктивное сотрудничество в период его пребывания в должности Постоянного координатора. Особое внимание было уделено проведению Национальных форумов по градостроительству в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также плодотворному и содержательному диалогу, проводимому в рамках подготовки к 13-му Всемирному форуму по градостроительству.