https://news.day.az/world/1805991.html Путин изменил герб России Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, изменения внесены в закон "О Государственном гербе Российской Федерации".
Путин изменил герб России
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, изменения внесены в закон "О Государственном гербе Российской Федерации".
Согласно нововведениям, описание герба дополняется указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре