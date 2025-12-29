Путин изменил герб России

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, изменения внесены в закон "О Государственном гербе Российской Федерации".

Согласно нововведениям, описание герба дополняется указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.