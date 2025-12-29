Серебро рекордно подорожало

Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex превысила $82 за тройскую унцию.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

"Цена на драгметалл росла на 6,16% и достигала $81,95 за тройскую унцию, а вскоре ускорила рост до $82,67 за унцию", - сообщается из данных биржи.

По информации Comex, мартовские фьючерсы на серебро показывают сильный восходящий тренд. Рост котировок ускорился в первые часы торгов, что указывает на повышенный интерес инвесторов к активу.

Ранее стоимость золота также достигла нового исторического максимума. Февральские фьючерсы на металл на бирже Comex выросли на 0,86%, достигнув $4541 за тройскую унцию, а в течение торговой сессии фиксировалась пиковая цена $4561,4. Одновременно мартовские фьючерсы на серебро продемонстрировали рост на 4,83% до $75,145 за унцию, ранее достигав $72,485. Такой тренд указывает на общий рост интереса к драгоценным металлам и укрепление их рыночной стоимости.