https://news.day.az/politics/1805996.html В Украине выпущена почтовая марка, посвященная Победе Азербайджана и «Году Конституции и Суверенитета» В Украине выпущена почтовая марка, посвященная 5-й годовщине Победы Азербайджана и "Году Конституции и Суверенитета".
В Украине выпущена почтовая марка, посвященная Победе Азербайджана и «Году Конституции и Суверенитета»
В Украине выпущена почтовая марка, посвященная 5-й годовщине Победы Азербайджана и "Году Конституции и Суверенитета".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на почтовой марке, выпущенной в нескольких видах посольством нашей страны в Украине, изображены освобожденные от оккупации районы Азербайджана и карта республики, окрашенная в цвета государственного флага.
Тираж почтовой марки составляет 1000 экземпляров. Марки поступят в обращение с конца января следующего года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре