В Украине выпущена почтовая марка, посвященная Победе Азербайджана и «Году Конституции и Суверенитета»

В Украине выпущена почтовая марка, посвященная 5-й годовщине Победы Азербайджана и "Году Конституции и Суверенитета".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на почтовой марке, выпущенной в нескольких видах посольством нашей страны в Украине, изображены освобожденные от оккупации районы Азербайджана и карта республики, окрашенная в цвета государственного флага.

Тираж почтовой марки составляет 1000 экземпляров. Марки поступят в обращение с конца января следующего года.