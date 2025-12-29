В Баку выявили крупную партию пиротехники

В Сабунчинском районе обнаружено 803 коробки пиротехнических изделий.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 12-го отделения полиции, на территории поселка Рамана, в городке Шуша, был выявлен склад, где в тайном порядке осуществлялась продажа пиротехнических средств.

В ходе операции был задержан 38-летний Н.Шюкюров, организовавший продажу пиротехнических и легковоспламеняющихся веществ. У него были обнаружены и изъяты 803 коробки звуковых и 6 372 единицы пиротехнических изделий со световыми эффектами.

В отношении задержанного был составлен протокол, который направлен в суд для рассмотрения.

Отметим, что на прошлой неделе в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП против незаконной продажи пиротехнических средств, было выявлено 25 фактов. В отношении задержанных лиц приняты соответствующие меры.

Мероприятия по пресечению незаконной продажи пиротехнических средств продолжаются.