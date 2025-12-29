Цепная авария в Гаджигабуле

На участке магистрали Баку-Алят-Газах, проходящем по территории Гаджигабульского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, в результате цепной аварии с участием нескольких автомобилей одно из транспортных средств опрокинулось на обочину дороги.

Сообщается, что причиной происшествия стало обледенение проезжей части.