Цепная авария в Гаджигабуле - ВИДЕО
На участке магистрали Баку-Алят-Газах, проходящем по территории Гаджигабульского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, в результате цепной аварии с участием нескольких автомобилей одно из транспортных средств опрокинулось на обочину дороги.
Сообщается, что причиной происшествия стало обледенение проезжей части.
