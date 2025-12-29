https://news.day.az/azerinews/1806050.html Rüsumsuz ticarət mağazalarına satılan mallar ƏDV və aksizə cəlb ediləcək Rüsumsuz ticarət mağazalarına satılan mallar ƏDV və aksizə sıfır dərəcə ilə cəlb ediləcək. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Rüsumsuz ticarət mağazalarına satılan mallar ƏDV və aksizə cəlb ediləcək
Rüsumsuz ticarət mağazalarına satılan mallar ƏDV və aksizə sıfır dərəcə ilə cəlb ediləcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, aksizli malların ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, rüsumsuz ticarət mağazalarında satılması ilə bağlı xüsusi nişanı olan aksizli malların rüsumsuz ticarət mağazalarına təqdim edilməsi sıfır dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunacaq.
Mövcud qanunvericiliyə görə, aksizli malların ixracı sıfır dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре