Налоговые льготы для медиасубъектов продлены

Срок освобождения медиасубъектов от налога на прибыль, получаемого от их деятельности, будет продлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, доходы медиасубъектов (кроме аудиовизуальных медиа), получаемые от их деятельности, включая рекламные доходы, а также материальная помощь, предоставляемая органами, определенными исполнительной властью, будут освобождены от подоходного налога до 1 января 2029 года.

Кроме того, медиасубъекты (кроме аудиовизуальных медиа) будут освобождены от НДС до 1 января 2029 года при предоставлении произведенных ими медиапродуктов, а также при выполнении работ и оказании услуг, непосредственно связанных с медиадеятельностью, со стороны нерезидентов, не имеющих постоянного представительства в Азербайджане.

Напомним, что в действующем законодательстве эти льготы действовали с 1 января 2023 года и должны были закончиться 1 января 2026 года.