Азербайджан и Грузия обсудили транзит товаров в Армению

29 декабря 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Как сообщили Day.Az в МИД, министры обсудили текущее состояние и перспективы дружественных и стратегических партнёрских отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что существующий на высоком уровне политический диалог, а также состоявшиеся интенсивные визиты способствовали дальнейшему укреплению наших отношений.

Было отмечено значение дальнейшего расширения политических контактов на высоком уровне в следующем году.

Стороны обсудили вопросы торговли и коммуникаций в регионе, приветствовав усилия в этом направлении. Министры с удовлетворением отметили достигнутую договорённость по тарифному вопросу, связанному с экспортом азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии, и подчеркнули важность продолжения работы в этом направлении. Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность грузинскому руководству за оперативное решение данного вопроса.