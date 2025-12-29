В Азербайджане установлен верхний предел соотношения государственного долга к ВВП на 2029 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, на конец среднесрочного периода (2029 год) целевой верхний предел показателя ненефтяного базового дефицита сводного бюджета по отношению к ненефтяному валовому внутреннему продукту установлен на уровне 13,0 процента, а целевой верхний предел показателя государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту - на уровне 30,0 процента.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Следует отметить, что ранее целевой верхний предел соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период составлял 20,0%.