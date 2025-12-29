Дыхание веков в Баку – музыкальное путешествие

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Əsrlərin Nəfəsi. The Breath of Centuries", ставший для публики музыкальным путешествием сквозь века. В течение вечера звучали произведения великих композиторов различных эпох, позволив слушателям ощутить диалог с прошедшими временами через музыку, сообщает Day.Az.

Выступление Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Ниязи под художественным руководством и дирижированием народного артиста Ялчина Адигезалова, а также дирижёра Тамерлана Адигезалова, стало воплощением высокого художественного вкуса и мастерства. Программа вечера была построена так, чтобы продемонстрировать вечную силу классической музыки.

Открыла концерт "Ария" из Третьей оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха, за ней последовала пронизанная лиризмом Серенада для струнных до мажор (op.48) Петра Чайковского. Во второй части концерта прозвучала монументальная Симфония "Низами" Фикрета Амирова, ставшая отражением богатства национального музыкального наследия и философской глубины.

Кульминацией вечера стала премьера в Азербайджане - Концерт для флейты, скрипки и оркестра чешского композитора Богуслава Мартину. В роли солистов блистательно выступили Айтадж Кара (скрипка) и Кямран Талыблы (флейта), продемонстрировавшие высокий профессионализм и техническое мастерство.

Концерт "Дыхание веков" в очередной раз показал, что музыка - это вечная сила, объединяющая времена, пробуждающая чувства и заставляющая задуматься. Вечер был встречен публикой с большим интересом и бурными аплодисментами.

