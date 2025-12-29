Состоялось открытие выставки, посвящённой 25-летию Азербайджанской академии художеств

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась церемония открытия выставки "25 лет пути искусства", посвящённой 25-летнему юбилею Азербайджанской академии художеств, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие многочисленные представители науки и культуры, общественности. На открытии выступили ректор Азербайджанской академии художеств, народный художник Натиг Алиев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев, народный художник, академик Омар Эльдаров, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, ректор Национальной консерватории Азербайджана Камиля Дадашзаде, видный государственный и общественный деятель Гасан Гасанов, директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова. В своих выступлениях они обратились к 25-летнему пути деятельности Азербайджанской академии художеств, которая была основана в 2000 году по инициативе и распоряжению великого лидера Гейдара Алиева и стала началом нового этапа в развитии высшего образования в сфере изобразительного искусства в стране. Сегодня Академия играет важную роль как ведущее высшее учебное заведение, сохраняющее национальные художественные традиции и готовящее профессиональные кадры по всем направлениям изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Затем участники мероприятия ознакомились с экспозицией выставки.

Экспозиция, отражающая творчество профессорско-преподавательского состава Академии, включает произведения живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены работы известных представителей азербайджанского изобразительного искусства - Н. Алиева, Ф. Салаева, С. Мамедова, С. Мирзазаде, Э. Микаилзаде, Дж. Гусейнова, М. Гусейнова, Н. Ахмедовой и других авторов, а также произведения, отражающие художественные поиски талантливых молодых художников, сформировавшихся в творческой среде Академии, - Б. Юсифова, Р. Мамедова, Р. Гараева, Н. Мамедова, Дж. Агаева и других.

В экспозиции также представлены работы выдающихся представителей национальной художественной школы - сформировавшейся в 1920 году, - Б. Мирзазаде, Д. Кязымова, О. Садыгзаде. Следует отметить, что именно эта школа в последующие периоды сыграла роль прочной творческой и педагогической основы для формирования Азербайджанской академии художеств.

Выставка, которая продлится до 10 января 2026 года, всесторонне представляет творческую среду, сложившуюся в Академии художеств, преемственность художественных традиций между поколениями и путь развития изобразительного искусства Азербайджана.

