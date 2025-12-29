Совершенствуется деятельность Агентства государственной поддержки НПО

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, учреждения, финансируемые из государственного бюджета и которые могут предоставлять гранты юридическим и физическим лицам, муниципалитетам в соответствии со сферой своей деятельности, а также Молодежный фонд Азербайджана, Агентство развития малого и среднего бизнеса и Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения будут осуществлять все виды финансирования неправительственных организаций, как на конкурсной, так и на внеконкурсной основе, включая государственные заказы и субсидии, совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций по принципу "одного окна".

Также указом создается информационная система "Государственная поддержка неправительственных организаций". Функции владельца и оператора системы будет выполнять Агентство государственной поддержки НПО.

Кабинет министров должен в течение шести месяцев подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность неправительственных организаций, а также проект устава информационной системы и представить их Президенту Азербайджана.